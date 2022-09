Abakar Sylla zit niet in de selectie bij Club Brugge, krijgt Boyata zijn kans?

Abakar Sylla zit niet in de selectie bij Club Brugge en dus wenkt een basisplaats voor Dedryck Boyata.

Na de Champions League match van deze week moet Club Brugge op bezoek bij Seraing. En woensdag volgt dan alweer een nieuwe match in de Champions League tegen Porto.

Wie er in de selectie niet bij is tegen Seraing is de matchwinnaar van de Champions League match tegen Bayer Leverkusen. Abakar Sylla moet de verre reis naar Seraing dus niet maken.

Er wenkt dus een eerste basisplaats voor Rode Duivel Dedryck Boyata. "Dedryck pusht voor een plaats in de basis en laat zijn kwaliteit op training zien. Hij kan de ploeg iets bijbrengen", zei Hoefkens over Boyata.