Birger Verstraete maakt in eerste dagen al indruk: "Hij gaat heel belangrijke speler worden voor KV Mechelen"

Birger Verstraete is enkele dagen speler van KV Mechelen. De middenvelder zou tot een belangrijke kracht moeten kunnen uitgroeien bij KV.

Dat zijn alvast de verwachtingen in Mechelen omtrent de Antwerp-huurling. "Hij heeft in de eerste dagen meteen een hele goede indruk nagelaten", bevestigt trainer Danny Buijs. "Ik kende hem van begin dit seizoen, vanwege het voorbereiden van de wedstrijd tegen Antwerp. Steven Defour kende hem reeds goed. Hij heeft natuurlijk een cv die voor zich spreekt. Je komt niet voor niets met die speeltijd bij dat soort ploegen terecht."

Een verwijzing naar de passages van Verstraete bij Club, Antwerp en Gent. Gaat hij zich dan ook tot een leider ontpoppen bij KV Mechelen? "Dat zou kunnen. Hij heeft daar zeker de kwaliteiten voor. Het is wel een nieuwe omgeving voor hem, een andere club. Het zou kunnen dat hij ook tijd nodig heeft om zich aan te passen. Je ziet wel dat hij er vol voor gaat. Hij zal op termijn zeker een heel belangrijke speler voor KV Mechelen worden."

Baas zijn op middenveld

Als Verstraete zijn stempel kan drukken en KV meer duels wint op het middenveld, dan kan die defensieve kwetsbaarheid misschien ook beperkt worden. "Dat kan er zeker toe bijdragen. Al is het niet zo dat we zo veel uitgespeelde kansen tegen krijgen dat het logisch is dat we per match twee-drie-vier doelpunten slikken. Het zijn telkens details die beslissend zijn. Als je nog meer baas kan zijn op het middenveld, kan dat wel helpen."

© photonews

Bij de clubmedia vertelde Verstraeten dat Mechelen mogelijk 'terug naar de basis' moet. Buijs trachtte te verklaren wat zijn nieuwe speler daar mee bedoelt. "Voetbal is een teamsport waarin individuen het verschil kunnen maken. De transferperiode is nu voorbij. Nu kunnen we voor een bepaalde tijd met dezelfde kern werken aan onze kwetsbaarheden, ik denk dat hij daar op doelt."

Hopen op lege ziekenboeg

Nu is het ook wel hopen dat de ziekenboeg vrij leeg blijft. De fysieke achterstanden en blessures zorgden er voor dat KV Mechelen in het seizoensbegin net bijna elke week met een andere selectie moest werken. "Als je twaalf weken bezig bent en een overgrote meerderheid van de kern heeft daar een deel van gemist, dan is het bijna onmogelijk om richting je topniveau te groeien."