Het Kuipje is volledig uitverkocht voor de komst van RSC Anderlecht

De fans van Westerlo hebben er zin in want Het Kuipje is volledig uitverkocht voor de komst van RSC Anderlecht nu zondag.

5 jaar is het al geleden dat Het Kuipje volledig was uitverkocht, maar nu zondag is het weer van dat. De komst van Anderlecht heeft de stille Kempen wakker geschud en de supporters van Westerlo naar het stadion gelokt. Gisteren zijn de laatste tickets over de toonbank gegaan waardoor Anderlecht zich zal mogen verwachten aan een helse sfeer. Hopelijk verloopt het voor Westerlo beter af dan de laatste keer dat ze voor een vol huis speelden. Dit was 5 jaar geleden en toen verloren de Kempenaars met 0-4 van Racing Genk. Door deze nederlaag degradeerde Westerlo uit de Jupiler Pro League.