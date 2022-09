📷 OFFICIEEL: Standard haalt Colombiaanse middenvelder bij Brighton

Standard heeft versterking voor zijn middenveld gevonden bij Brighton.

De Colombiaan Steven Alzate (24) komt op huurbasis over van Brighton & Hove Albion. Alzate is ook international en speelde al zes keer voor zijn land.

Alzate is geboren in Engeland en kreeg zijn opleiding bij Leyton Orient en versierde in 2017 een transfer naar Brighton waar hij eerst bij de beloften speelde. Daarna werd hij uitgeleend aan Swindon Town FC.

In 2019 voegde Alzate zich bij de A-kern van Brighton waar hij 51 matchen speelde. Hij maakte daarin 3 goals en gaf 2 assists. Dit seizoen speelde hij enkel nog maar in de match in de EFL Cup voor Brighton maar speelde toen wel 90 minuten.