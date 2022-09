Dimitri de Condé over eigen transfer naar Spanje: "Zag het als een compliment en heb getwijfeld"

Dimitri de Condé lijkt één van de grote zekerheden bij Racing Genk, maar vorig jaar twijfelde hij om zelf te vertrekken.

Het was geen gemakkelijk vorig seizoen voor Racing Genk, zo moeilijk dat zelfs Head of Football Dimitri de Condé eraan dacht om andere oorden op te zoeken.

“Iedereen weet dat ik hier heel goed zit. Vorig jaar is zwaar voor me geweest, van begin tot einde, daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb daar gesprekken over gehad, ook met de voorzitter. Op een gegeven moment heeft er een Spaanse club gebeld en dat charmeerde mij, maar de drive om beter te doen met Genk en te groeien met deze club overheerste”, zegt De Condé aan Het Laatste Nieuws.

Die Spaanse club was Athletic Bilbao. “Daar waren presidentsverkiezingen en een van de kandidaten zag mij als TD en Marcelo Bielsa als trainer. Een grote naam en een mooie uitdaging. Dan begin je even na te denken, maar ik heb ervoor bedankt. Ik zag het vooral als compliment.”

“Niet alleen voor mij, maar voor wat we met Genk bereikt hebben. Zoals ik zei: ik ben hongerig naar succes met deze club. De manier waarop wij het doen - met een mix van eigen jeugd en het scouten van jong talent - vind ik gewoon mooi.”