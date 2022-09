John Van den Brom stilaan weer op de rails met Poolse Lech Poznan

De Nederlandse coach John Van den Brom begon slecht aan het seizoen bij Lech Poznan, maar zette dat inmiddels recht.

John Van den Brom was rampzalig aan het seizoen bij zijn nieuwe club Lech Poznan. Ze begonnen namelijk met 1 op 12 zeer zwak aan het nieuwe seizoen in de Ekstraklasa. De afgelopen drie wedstrijden wist Lech Poznan dan weer wel te winnen. Met de recente 9 op 9 staan ze op de achtste plaats in de competitie en tellen ze een achterstand van zeven punten op Legia (dat één match meer gespeeld heeft) en Plock (met twee wedstrijden meer). Van den Brom lijkt de onrust weer wat kunnen doen liggen te hebben.

"Ik ben natuurlijk heel blij, niet alleen met het resultaat, maar ook met de manier waarop we de overwinning hebben behaald," vertelde de voormalige coach van Anderlecht en Genk aan de website van de club na de 2-0 overwinning van afgelopen weekend op Widzew Lódz. In de Conference League gingen ze met 4-3 ten onder tegen Villarreal wat ook een hoopgevend resultaat is voor de Poolse ploeg.