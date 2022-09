Voormalige voetbalcoach Remco Evenepoel kent zijn drive: "Delcroix was zijn grootste concurrent"

Iedereen weet natuurlijk dat Remco Evenepoel voor zijn wielercarrière voetballer was bij Anderlecht. Zijn ex-coach, Stéphane Stassin, herinnert hem nog heel goed. Vooral voor zijn drive om telkens de beste te zijn.

Stassin was meteen onder de indruk toen hij Evenepoel bij zich kreeg. ''Zijn mentaliteit en zijn drang naar perfectie, ongezien voor mij bij een kerel van 15. Als hij eens drie slechte passes gaf met zijn rechtervoet, dan vroeg hij mij of ik de volgende dag niet een kwartiertje vroeger wou komen om extra te trainen op zijn slechte voet", vertelt hij in HLN. "Zo was Remco. En fysiek was hij onvermoeibaar. Hij liep soms te veel tijdens de wedstrijd. Als hij op linksachter stond en hij zag dat de rechtsachter uit positie liep, dan spurtte hij naar daar."

Hij zou zelfs nog een aantal records op zijn naam staan hebben bij paars-wit. ''Dat zou mij zeker niet verbazen. Zijn fysieke tests waren indrukwekkend, beter dan sommige jongens die toen in de A-kern zaten. Hannes Delcroix zag hij als zijn grootste concurrent, ook al was die een jaartje ouder. Delcroix was in de jeugd ook al een echte machine. Voor elke loopproef vroeg Remco de resultaten van Hannes op, hij was pas tevreden als hij hem kon aftroeven."