Gilles Dewaele is vastberaden: "We willen allemaal bewijzen dat we het shirt van Standard waardig zijn"

Gilles Dewaele keerde terug in de basiself bij Standard. Hij is vastberaden om er te slagen en een goed seizoen af te werken met de Rouches.

Met een uitstekende prestatie vierde Gilles Dewaele, die het eerste doelpunt voor Standard maakte dit weekend, zijn terugkeer in de basis bij de Rouches. "Ik denk dat ik mijn werk heb gedaan, vooral in de eerste helft. De coach vroeg me om zo hoog mogelijk te drukken en zo scoorden we het eerste doelpunt. Je moet je ook concentreren op de stilstaande fases. Dat is hoe je wedstrijden wint", vertelde de rechtsachter na de wedstrijd op STVV tegen La DH.

"Sommige media schreven dat ik zou vertrekken, maar dat was niet waar, ik weet niet waar sommige journalisten deze informatie vandaan haalden. Ik heb er nooit aan gedacht om weg te gaan. Ik wil echt slagen bij Standard. Vorig seizoen was ik een beetje geblesseerd en dat beïnvloedde mijn prestaties", gaat Dewaele verder.

Nieuwe coach, nieuwe stijl

"We hadden tijd nodig om ons aan te passen aan de verwachtingen van de nieuwe coach. We hebben ons systeem veranderd en dat heeft ons veel geholpen. We gaan verder op de goede weg en we beantwoorden steeds beter aan de verwachtingen van de coach. We werken nu drie maanden samen en je ziet duidelijk de verbetring, al moeten we nog steeds blijven werken", gaat hij verder bij La DH. "De mentaliteit in het team is veranderd. Iedereen moet vechten voor zijn plekje. We willen allemaal bewijzen dat we het shirt van Standard waardig zijn", besloot de rechtsachter.