Senna Miangue denkt te weten waar het schoentje wringt voor Cercle: "Als er één schroef los staat in dit systeem, is het om zeep"

Op persoonlijk vlak mocht Senna Miangue tevreden zijn vandaag. Na een enkelblessure sinds eind juli maakte de verdediger zijn eerste minuten voor Cercle Brugge. Al was het resultaat tegen Antwerp niet wat hij ervan hoopte.

Na een halfuur moest Senna Miangue vroeger dan verwacht invallen en de geblesseerde Louis Torres vervangen bij Cercle Brugge. "Ik mis nog wel wat ritme na een week of 7 out geweest te zijn maar ik denk wel dat ik mijn taken goed heb uitgevoerd", klinkt het in een eerste reactie van Miangue.

"Minstens even veel kansen als Antwerp"

Met 5 punten uit 8 wedstrijden blijft Cercle Brugge op de allerlaatste plaats staan. "En tegen Antwerp weet je dat het geen makkelijke wedstrijd zal worden. Uiteindelijk hebben we minstens even veel kansen gehad als zij maar Antwerp heeft meer killers, zij maken het af en wij niet", reageerde de verdediger ontgoocheld.

25 jaar maar een van de meest ervaren spelers

Miangue is nog maar 25 jaar maar was wel bij de 3 oudste Cercle-spelers op het veld. De jeugdigheid van de ploeg brengt volgens hem ook wel wat problemen met zich mee: "De jonge spelers laten nogal snel hun kop hangen na een tegendoelpunt. Het geloof moet er blijven zijn. We laten goede dingen zien maar de details zitten vaak niet mee."

Vorig jaar werd Cercle Brugge nog regelmatig geloofd vanwege de hoge pressing maar dit jaar lijkt dat geen rendement te behalen. "We weten goed genoeg wat we moeten doen. Als 11 spelers erin geloven, lukt dat ook. Maar als er één schroef los zit, is het om zeep. We hebben opnieuw vertrouwen nodig want we kunnen elke ploeg in België pijn doen als we willen", besluit hij strijdvaardig.

Het vertrouwen kan maar beter snel terugkeren bij Cercle Brugge want volgende week ontvangt de vereniging KV Oostende in wat nu al een zespuntenduel lijkt te zijn.