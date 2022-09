'Chelsea en Kanté zijn het eens over loon, maar dit is de reden waarom de Fransman contractverlenging weigert te tekenen'

De contractonderhandelingen tussen Chelsea FC en N'Golo Kanté verlopen stroef. De Franse middenvelder weigert in te gaan op de aanbieding van de Londenaren. En ondertussen melden de geïnteresseerde clubs zich.

Voor alle duidelijkheid: het gaat voor een keer niét over de cijfertjes op het contract, maar over de duur. Volgens The Atheltic heeft Chelsea FC N’Golo Kanté een contract voor twee seizoenen - inclusief optie voor een extra jaargang - aangeboden, terwijl de Fransman er een jaar bij wil zien.

Maar dat weigeren the Blues momenteel te geven. De redenen: de 31-jarige middenvelder is niet meer van de jongsten én lag de voorbije seizoenen met de regelmaat van de klok in de lappenmand.

Geen consensus

Het is afwachten wie het eerst wil inbinden. Het contract van Kanté loopt aan het einde van het seizoen namelijk af, terwijl de geïnteresseerde clubs stilaan in de rij gaan staan. Voor de volledigheid: the Blues betaalden in 2016 35 miljoen euro aan Leicester City voor de middenvelder.