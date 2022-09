L'Equipe weet het zeker: 'Ook geblesseerd behoort Pogba tot de Franse selectie voor het WK'

Paul Pogba moet zich geen zorgen maken over zijn selectie voor het WK. Didier Deschamps wil de lappenmand desnoods verhuizen van Turijn naar Qatar om de sterkhouder mee te nemen.

Paul Pogba liep in de voorbereiding met Juventus FC een zware knieblessure op. Een operatie was onafwendbaar, waardoor de Fransman ten vroegste op tien november opnieuw wedstrijdklaar zal zijn. Dat is… amper één week voor de start van het WK.

L’Equipe weet dat Pogba echter al zeker is van zijn selectie. Ook mits een kleine terugval zal Didier Deschamps hem meenemen. De Franse bondscoach is ervan overtuigd dat Pogba in een latere fase van het toernooi belangrijk kan zijn. Bovendien mogen er 26 spelers opgeroepen worden.