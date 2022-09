De Jupiler Pro League is na de Premier League de competitie met de meeste buitenlandse eigenaars

Oud-Heverlee Leuven, KAS Eupen, Sint-Truiden, Standard de Liège, Union Saint-Gilloise, RFC Seraing, Cercle Brugge, Sporting de Charleroi, Westerlo, Kortrijk en KV Oostende: in totaal 11 Jupiler Pro League-clubs, of 61 %, zijn voor het grootste deel in handen van buitenlandse investeerders.

Volgens een berekening van het CIES-voetbalobservatorium is België het tweede Europese land waar het kampioenschap in de eerste divisie het meest wordt vertegenwoordigd door buitenlandse investeerders, na de Engelse Premier League (15 clubs, 75%). Daarachter vinden we de Ligue 1, die ook 11 clubs heeft, maar wel in een divisie van 20 teams (55%). De Portugese Liga (39%), Serie A (35%), Spaanse LaLiga (35%) en de Eredivisie (11%) volgen.

U hebt vast een grote afwezige in deze ranglijst opgemerkt: de Bundesliga. Een buitenlandse investeerder kan immers niet legaal 49% van de aandelen van een club kopen en kan dus geen meerderheidsaandeelhouder worden.

Een statistiek die aantoont dat Duitsland trouw blijft aan zijn lokale wortels, en dat de andere clubs in grote Europese kampioenschappen steeds meer de voorkeur geven aan grote vissen uit het buitenland.

