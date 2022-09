Hoefkens legt uit waarom Mats Rits in wedstrijdselectie voor Porto zit

Opvallende naam bij Club Brugge. Mats Rits maakt de verplaatsing naar Porto voor de Champions League mee.

Coach Carl Hoefkens van Club Brugge heeft Mats Rits, ook al is hij lange tijd out met een knieblessure, meegenomen voor de match op Porto in de Champions League.

“Mats was heel belangrijk in het behalen van de titel en ik wil hem die Champions League-vibe gunnen”, vertelt Hoefkens aan Sporza.

“Rits is ook heel belangrijk in de kleedkamer. In tegenstelling tot andere geblesseerden, kon hij wel een dag of 2/3 missen in zijn revalidatie. Bij andere jongens kunnen die net een verschil maken.”