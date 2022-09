AC Milan wint met twee Belgen op het veld, Sjachtar en Celtic verdelen de punten

Op de tweede speeldag van de Champions League speelde AC Milan tegen Dinamo Zagreb en Sjachtar nam het op tegen Celtic.

Bij AC Milan stond Charles De Ketelaere niet in de basis. De andere Belg, Alexis Saelemaekers, mocht zich na zijn doelpunt van vorige week wel opnieuw opmaken voor een basisplaats. Aster Vranckx (niet op de Europese lijst) en Divock Origi (geblesseerd) waren er natuurlijk niet bij. Olivier Giroud zette AC Milan net voor de rust op een 1-0-voorsprong tegen Dinamo Zagreb vanop de stip. Van zijn laatste 25 penalty's scoorde de Franse spits er 24, knappe cijfers!

In de tweede helft zet onze landgenoot Alexis Saelemaekers de Milanezen op rozen. Met een rake kopbal zet hij zijn ploeg op 2-0. Mislav Orsic maakte een kleine tien minuutjes later wel de aansluitingstreffer voor Dinamo Zagreb. Zo kregen we toch nog een spannend laatste half uur van de wedstrijd. Twintig minuten voor tijd mocht Charles De Ketelaere invallen voor Giroud. Uiteindelijk legde Tommaso Pobega de 3-1-eindscore een kwartier voor affluiten vast. Een goede, maar ook nodige zege voor AC Milan.

Celtic speelde vandaag op verplaatsing bij Sjachtar. Beide ploegen hebben met Real Madrid en RB Leipzig geen eenvoudige tegenstanders geloot. Sjachtar won vorige week wel van Leipzig, waardoor er bij Celtic meteen druk op de ketel stond in de strijd voor de derde plaats. Celtic kwam ook na amper 10 minuten al op voorsprong na een eigen doelpunt van Artem Bondarenko, maar kwam twintig minuutjes later al langszij met een doelpunt van Mykhaylo Mudryk. De wedstrijd eindigde dan ook op een 1-1-gelijkspel.