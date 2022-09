Roger Vanden Stock miste laatste telefoontje van Michel Verschueren

Michel Verschueren is afgelopen nacht overleden. Ook op Roger Vanden Stock, zoon van voorzitter Constant, maakte hij een stevige indruk.

Toen Het Laatste Nieuws Roger Vanden Stock opbelde om een reactie op het overlijden van Mister Michel was hij nog niet op de hoogte van het gebeuren. “Dit kan niet waar zijn. Vorige week heeft Michel mij nog proberen te bellen. Mijn telefoon stond op stil - ik had zijn oproep gemist. Ik heb hem nooit teruggebeld. Daar heb ik nu verschrikkelijk veel spijt van”, laat hij weten.

Vanden Stock sprak altijd zijn steun uit voor Verschueren. “Verschillende leden van het bestuur wilden Michel opzijschuiven bij de komst van Herman Van Holsbeeck als nieuwe manager. Maar ik heb hem nooit in de steek gelaten. Ik vond dat een kwestie van respect. Ook toen Michel niet meer in dienst was bij Anderlecht, bleef hij me raad geven. Dat was nodig. Mijn eerste jaren als clubleider waren gecompliceerd.”

Vandaag zou hij nog altijd zijn plaats hebben bij paarswit. “Anderlecht mist hem, maar niet alleen hem. De laatste keer dat ik met Michel heb mogen spreken, heb ik gezien dat hij nog steeds even hard aan het afzien was als ik door de huidige situatie van onze club. Ik hoop echt dat Anderlecht snel de rug zal rechten. Maar het is lastig. De richting die de club is ingeslagen, is niet de juiste. Ik hoop dat de spelers ter ere van Michel Verschueren in Boekarest keihard zullen knokken voor een overwinning.”