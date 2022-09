Stijn Vreven begrijpt Carl Hoefkens niet: "Ik ben enthousiaster bij een doelpunt op training"

Carl Hoefkens bleef zelfs bij de 0-3 en de 0-4 van Club Brugge op bezoek bij FC Porto stoïcijns kalm voor zich uit kijken.

Geen enkele reactie kwam er op het gezicht van de Brugse trainer bij de doelpunten op Porto. “Wat een bullshit”, zegt Stijn Vreven die graag emotie laat zien aan Het Nieuwsblad.

“Hoelang duurt dat, om een doelpunt juichen? Eén minuut? En wat gebeurt op dat moment bij de tegenstander of in het stadion? Niets, toch? Dus wat mis je dan? Akkoord dat je na die minuut onmiddellijk de knop moet omdraaien en terug gefocust moet zijn. Maar dat belet toch niet dat je even de handen in de lucht steekt?”

© photonews

Vreven kan er nog altijd niet bij, maar heeft wel respect voor de manier waarop Hoefkens het allemaal klaarspeelt. “Ik vond het erg bevreemdend om Hoefkens zo te zien. Ik ben enthousiaster bij een doelpunt op training dan hij bij een historische stunt in de Champions League. Maar goed, laat iedere trainer vooral zichzelf zijn. Zijn spelers zullen hem zo kennen. En blijkbaar werkt het. Want hij heeft het toch maar geflikt.”