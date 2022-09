Union mist zoals verwacht Bart Nieuwkoop, Karel Geraerts voelt zich geen favoriet

Union speelt donderdag in het stadion van OH Leuven zijn duel in de Europa League tegen het Zweedse Malmö.

Trainer Karel Geraerts kan daarbij echter niet rekenen op Bart Nieuwkoop die tegen Genk afgelopen weekend geblesseerd uitviel. “Bart zal er niet bij zijn. We kennen de precieze aard van zijn spierblessure nog niet. Hij kan de interlandonderbreking gebruiken om te rusten”, klonk het op de persconferentie.

Gustaf Nilsson is dan wel weer van de partij. “Hij kwam geblesseerd naar hier, het was een geval van slechte timing. Intussen heeft hij al enkele keren meegetraind en in een korte tijd heeft hij een goeie indruk gemaakt. Na vijf weken onbeschikbaarheid komt hij fysiek misschien nog wat tekort maar we zullen iedereen nodig hebben nu de matchen elkaar zo snel opvolgen. Ik kijk ernaar uit hem op het veld te zien.”

Geraerts ziet Union ondanks de uitslagen op de eerste speeldag in de poule niet als de favoriet voor dit duel. “Ik raak niet aan mijn principes of ideeën. We mogen niet vergeten dat we bij de loting uit pot vier kwamen. Op papier zijn wij dus het zwakste team. In Berlijn hebben we een positief resultaat gehaald, en dat maakte mij gelukkig, maar donderdag is een nieuwe match.”