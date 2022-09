Yves Vanderhaeghe terug naar Cercle: "Misschien zit daar toch iets fundamenteel fout"

Yves Vanderhaeghe speelt zaterdagavond met KV Oostende voor het eerst sinds zijn ontslag tegen Cercle Brugge.

Vanderhaeghe heeft meteen al een waarschuwing voor de supporters. “Het wordt in Brugge allicht niet de mooiste wedstrijd. Cercle houdt vast aan zijn principes, de hoge pressing en grote engagement. Het is misschien wel de moeilijkste ploeg om tegen te voetballen wegens de druk die ze zetten op de man in balbezit”, zegt Vanderhaeghe aan de Krant van West-Vlaanderen.

Het is de eerste keer dat Vanderhaeghe terugkeert naar Jan Breydel na zijn ontslag in de 3-1-overwinning tegen KV Mechelen. “Ik heb er heel graag gewerkt en voelde een goede connectie met de club en fans. Rancune voel ik niet, anders hoor je niet in het voetbal thuis. Het ontslag, hoe vreemd de timing ook was, moet je kunnen plaatsen.”

Toch moet er bij Cercle eens nagedacht worden, zo meent Vanderhaeghe. “Het spijtige is dat we volgens de statistieken met Cercle rond een achtste plaats zouden geëindigd zijn. En toch: de club zit nu al jaren na elkaar rond dezelfde plaats. Misschien zit er dan iets fundamenteel fout binnen de club. Nu, de ommekeer zal op een bepaald moment wel komen, maar het zal niet tegen ons zijn.”