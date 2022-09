Zlatan Ibrahimovic heeft heel lovende woorden voor Charles De Ketelaere

Als Zlatan Ibrahimovic lovend is over iemand mag je er zeker van zijn dat hij het meent. De Zweed neemt immers nooit een blad voor de mond. Over Charles De Ketelaere is hij lovend.

La Gazzette dello Sport mocht Ibrahimovic interviewen en de AC Milan-ster kreeg ook een vraag over Charles De Ketelaere. Ze vroegen hoe hij hem zag. "De Ketelaere is een topper, dat zeg ik jou. Je moet hem gewoon even de tijd geven om te groeien", aldus Ibrahimovic. AC Milan speelt vanavond tegen Dinamo Zagreb, maar CDK krijgt daarin waarschijnlijk rust. Hij stond de voorbije drie wedstrijden in de basis. Alexis Saelemaekers krijgt wellicht wel een plaats in de elf.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg AC Milan - Dinamo Zagreb live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.