Voorzitter van de Spaanse voetbalbond 2 maanden voor het WK in Qatar genoemd in een schandaal

De Spaanse nationale ploeg zit mogelijk verveeld. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond is genoemd in een schandaal.

Luis Rubiales wordt ervan verdacht om seksfeesten te hebben georganiseerd met het geld van de federatie. Het was zijn neef Juan Rubiales die de informatie doorspeelde. Juan Rubiales was in het verleden nog stafchef bij de federatie, maar werd ontslagen.

De voorzitter van de Spaanse voetbalbond zou gedaan hebben alsof hij ging werken, maar in werkelijkheid zou hij er dan van hebben geprofiteerd om feestjes te organiseren. "Dan waren er 8 tot 10 meisjes aanwezig", vertelde Juan Rubiales aan El Mundo. De feiten zouden uit 2020 dateren en Luis Rubiales zou niets uit eigen zak hebben betaald.

De Spaanse bond reageerde ondertussen en verklaarden dat die beschuldigingen "absouluut onjuist" zijn. Het nieuws komt heel ongelegen, want over 2 maanden start al het WK in Qatar. Dat verhaal zou een schaduw kunnen werpen over Spanje.