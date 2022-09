'Zo goed als rond: SK Beveren haalt Dieumerci Mbokani terug naar België'

Diemerci Mbokani staat op het punt om bij SK Beveren te tekenen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Eerder was al duidelijk dat Diemerci Mbokani naar België wou terugkeren. SK Beveren toonde interesse. Zij waren niet de enigen, want ook Seraing wou de transfervrije spits wel binnenhalen.

Even leek het Seraing te worden, omdat Mbokani daar Luciano D'Onofrio had teruggevonden. Ook trainer José Jeunechamps kent hij, maar het werd uiteindelijk geen Seraing. Het was voor hen financieel niet haalbaar.

Voor Beveren zou dat minder een probleem zijn. Volgens Het Laatste Nieuws zou Mbokani binnen enkele uren tekenen bij de club uit het Waasland.

In het verleden speelde Mbokani al in België. Hij speelde voor Standard, Anderlecht en Antwerp. Daarvoor speelde hij 304 wedstrijden en maakte hij 150 doelpunten.