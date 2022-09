Straffe statistiek van Thibaut Courtois in de Champions League: hij doet zijn bijnaam 'El Muro' alle eer aan

Thibaut Courtois is aan een straffe reeks bezig in de Champions League. Van de 25 laatste schoten op doel, pakte hij er maar liefst 24.

Voor het laatste tegendoelpunt van Thibaut Courtois in de Champions League moeten we al teruggaan naar de terugwedstrijd van de halve finale tegen Manchester City. Riyad Mahrez kon hem toen kloppen. Dat doelpunt zit in een waanzinnige statistiek van 25 doelpogingen op het doel van Courtois. 24 keer hield hij zijn netten schoon. Enkel Mahrez slaagde er dus in om te scoren.

Zo had Courtois vorig seizoen een belangrijk aandeel in de Champions League-winst van Real Madrid. In de finale klopten ze Liverpool met 1-0. Mo Salah en co slaagden er niet in om 'El Muro' te kloppen.

Ook dit seizoen is Courtois al goed bezig. Tegen Celtic wonnen ze al met 0-3 en tegen Leipzig werd het deze week 2-0.