Straks 41-jarige Zlatan Ibrahimovic: "Ik stop als ik iemand sterker zie... Maar dat is nog niet het geval"

Zlatan Ibrahimovic revalideert momenteel van zijn kruisbandblessure en zal pas in 2023 weer op het veld staan. Tegen dan is de Zweed 41 jaar oud, maar aan stoppen denkt hij nog steeds niet.

Hij gaf een groot interview aan La Gazzetta dello Sport intussen en daarin gaat hij in op zijn gevorderde leeftijd. "Weet je, ik stop als ik een speler zie die sterker is dan ik. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ik ben arrogant en ik heb geen angst. Het gaat goed, ik werk elke dag om terug te komen. Als ik terug kom zal je weer van mij horen, daar kan je op rekenen. Het vraagt wel geduld, dat is nu de sleutel."

Maar na het scheuren van zijn voorste kruisband in de linkerknie voelde hij zich toch even kwetsbaar. "Ik heb nog nooit zoveel geleden op en naast van het veld. Maar ik maakte van iets onmogelijks iets mogelijks.”