Zlatan heeft zijn mening over De Ketelaere al gevormd: "Charles is een topper, maar..."

Zlatan Ibrahimovic revalideert momenteel van een knie-operatie. De Zweedse aanvaller volgt de prestaties van AC Milan uiteraard op de voet. En hij heeft reeds zijn mening over Charles De Ketelaere gevormd.

Charles De Ketelaere wacht nog steeds op zijn eerste minuten op het veld in het gezelschap van Zlatan Ibrahimovic. Al heeft de Zweedse aanvaller wel reeds een inschatting gemaakt van de Rode Duivel.

“Ik heb de voorbije wedstrijden en trainingen van Charles gevolgd”, aldus Ibracadabra in La Gazzetta dello Sport. “Ik kan nu al zeggen dat het een topper is. Al moeten we hem natuurlijk wel de tijd geven om te groeien.”