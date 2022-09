📷 Zulte-Waregem pakt met een speciale locatie voor de ploegfoto uit

Dit jaar bestaat Waregem Koerse 175 jaar. Zulte-Waregem vond dat een mooie gelegendheid om naar de Hippodroom af te zakken.

Essevee ging daar hun officiële ploegfoto maken. Ze hadden ook speciaal gewacht tot na de transferdeadline. Om zo met de volledige groep op de foto te kunnen staan.

Supporters kunnen volgende week een exemplaar in de clubshop kopen.

Hier is onze officiële ploegfoto! šŸ˜



šŸ“ Speciaal voor 175 jaar Waregem Koerse trokken we naar de Hippodroom voor de officiële ploegfoto.



šŸ–¼ Vanaf volgende week haal je deze in posterformaat gratis op in onze Essevee Shop.#Trotsomboertezijn pic.twitter.com/HIsm0f89d0