KV Mechelen is bijna een international rijker. Alessio Da Cruz kan zijn debuut maken voor Kaapverdië.

Alessio Da Cruz is geboren in het Nederlandse Almere, maar heeft zijn roots in Kaapverdië. Zijn vader is namelijk van Kaapverdië. Hij speelde kreeg al enkele caps voor de Nederlandse jeugdploegen en speelde in totaal 7 wedstrijden in totaal voor de U20 en de U18 van Nederland.

Hij zat al een paar keer in de voorselecties van Kaapverdië, maar tot een wedstrijd kwam het nog niet. Dit door een combinatie van papierwerk dat niet in orde was of blessures.

Nu op 23 september kan hij zijn debuut maken in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Bahrein.