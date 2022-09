Slecht nieuws op Standard: sterkhouder meerdere weken in de lappenmand

Standard speelt zondag tegen Club Brugge en zal daar één van zijn spelers moeten missen. Hij is zeker enkele weken out.

Nathan Ngoy moest tegen STVV in de 41ste minuut het veld verlaten. Standard wist wel nog de zege te pakken tegen de Limburgers (1-2).

Zondag zal Ngoy er niet bij zijn, hij is vier tot zes weken out. “Het is ernstiger dan verwacht voor Nathan Ngoy. Het is een grote klap voor hem en voor ons. Het is triest, maar dat hoort bij voetbal”, zei trainer Ronny Deila.

Het was al de tweede keer dat hij last heeft van het rechterdijbeen. De oorzaak van het probleem wordt nu opgespoord door de medische staff van de Rouches.

Ook Kostas Laifis blijft voorlopig nog afwezig. Hij zou volgens Deila zijn rentree moeten maken tijdens de derby tegen Seraing over twee weken.