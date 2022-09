Standard na negen op negen klaar voor stunt tegen Club Brugge: "Goed moment om ons te tonen"

Met negen op negen zitten de Rouches vol vertrouwen om tegen Club Brugge in eigen huis de vierde opeenvolgende overwinning te boeken.

Bij Standard zijn ze overtuigd dat het een bijzondere zondag kan worden. “Dit wordt een grote test voor ons”, zei Ronny Deila op zijn persconferentie. “Als we goed georganiseerd blijven, zoals in onze vorige wedstrijden, gaan ze moeilijk aan kansen komen. Anderzijds hebben we zelf genoeg offensieve kwaliteit om hen pijn te doen.”

Deila gelooft in het potentieel dat hij in huis heeft. “Ik zie spelers in mijn team die ook bij hen in de ploeg zouden staan. Ik geloof in onze kansen. Thuis kunnen we het hen moeilijk maken. Met de steun van de supporters en de hele stad ben ik zeker dat we hen kunnen kloppen.”

De 0-4 van Club Brugge op Porto in de Champions League was nochtans een stevig visitekaartje van de regerende landskampioen, maar op Sclessin zijn ze totaal niet onder de indruk.

“Zondag verwacht ik een andere wedstrijd. Ik denk dat er weinig ploegen zijn die de afgelopen twintig jaar zo een resultaat hebben neergezet in Porto. Het was een amazing performance van een club die al vele jaren op een hoog niveau aan het presteren is. We kijken er naar uit om ons met hen te meten.”

Enkel de geblesseerde Ngoy moet vervangen worden in het team. “Op training merk ik dat de kwaliteit en de intensiteit elke week hoger ligt. Als team zij we aan het groeien. Zondag tegen Club wordt een goed moment om te tonen wat we waard zijn.”