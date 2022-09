Zeno Debast bij Rode Duivels: "Van in mijn FIFA-team naar het echt"

Het gaat snel voor de 18-jarige Zeno Debast van RSC Anderlecht. Nu zit hij ook in de selectie van de Rode Duivels.

Bondscoach Roberto Martinez dropte de 18-jarige verdediger van Anderlecht in de selectie van 25 Rode Duivels voor de duels in de Nations League tegen Wales en Nederland.

“Deze selectie voor het seniorenteam is een droom die uitkomt, ook al had ik tevreden kunnen zijn met een plaats in de U21-selectie”, vertelt Debast aan Le Soir. “Maar voordat ik er echt van geniet en in de wedstrijden tegen Wales en Nederland duik, wil ik me concentreren op de wedstrijd van zondag tegen Kortrijk.”

Op training bij de Duivels komt Debast nu oog in oog met zijn helden van enkele jaren geleden. “Courtois en De Bruyne zaten in mijn FIFA-team”, lacht Debast. “Het is geweldig om met jongens van dit niveau te kunnen spelen.”

Dat maakt hij bij Anderlecht ook al mee met de komst van Jan Vertonghen. “Het is goed om Jan aan mijn zijde te hebben, zowel bij Anderlecht als in de nationale ploeg, waar hij me kan begeleiden. Tot het WK in Qatar?" In ieder geval zijn er plaatsen te veroveren in de verdediging.