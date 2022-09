Afstraffing heeft zijn gevolgen: 'Derde trainersontslag in Premier League'

De Premier League is ondertussen nog maar zeven speeldagen ver, maar het ziet er naar uit dat al de derde trainer vandaag zijn C4 krijgt.

Scott Parker van Bournemouth en Thomas Tuchel bij Chelsea werden dit seizoen al snel de laan uitgestuurd. Vandaag zou Brendan Rodgers moeten vertrekken.

Volgens The Financial Times is de beslissing bij Leicester al gevallen na de 6-2-nederlaag van zaterdag tegen Tottenham.

Er zou zelfs al gekeken worden naar Rafa Benitez om Brendan Rodgers op te volgen. Ook Giovanni Van Bronckhorst van Rangers is een naam die genoemd wordt, zo klinkt het.