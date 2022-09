Geen twijfel meer over Lamkel Zé: "Heeft zijn plaats bij elke Belgische topclub"

Het enfant terrible van het Belgische voetbal ruilde deze zomer Royal Antwerp FC in voor een nieuw avontuur bij KV Kortrijk.

Op enkele kleine akkefietjes na loopt het op dit moment bijzonder vlot met Didier Lamkel Zé. Op Anderlecht kan hij zich vandaag laten zien. Als je de Kameroener naast het veld spreekt, dan lijkt het een doodgewone kerel, zo beseft ook analiste Imke Courtois.

“Dat is het nu net met Lamkel Zé. Je denkt: wat een rustige, lieve jongen... Maar even later hangt hij weer in de dranghekken te provoceren. Hij blijft onvoorspelbaar”, klinkt het in De Zondag. “Maar als voetballer heeft hij zijn plaats bij elke Belgische topclub, dat is waar.”