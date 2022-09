Kevin De Bruyne bereikte nog een ander mijlpaal in de Premier League met twee assists tegen Wolverhampton

Manchester City won dankzij twee assists met 0-3 van Wolverhampton.

Kevin De Bruyne gaf twee assists in de match tegen Wolverhampton. Hij evenaarde Frank Lampard op het vlak van aantal assists in de Premier League. Ze hebben er elk 92 nu al deed De Bruyne dat in 217 wedstrijden, en Lampard in 504 matchen.

De Bruyne maakte ook al 58 goals in de Premier League voor Manchester City en samen met zijn 92 asissts komt hij hiermee aan 150 doelpunten waaraan hij toe heeft bijgedragen in de Premier League. En dat in 217 matchen