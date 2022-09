Vier clean sheets op vijf wedstrijden voor Gent: "Normaal gezien zijn we daar goed in"

Molde, Zulte Waregem, Shamrock Rovers. AA Gent hield de voorbije tien dagen liefst drie keer op rij de nul. En dus is de coach een tevreden man.

Na acht wedstrijden op rij waarin minstens een doelpunt werd geslikt zijn er de voorbije vijf wedstrijden liefst vier clean sheets te noteren.

"We hebben nu al een paar keer de nul gehouden. Dat is iets waar we normaal goed in waren, maar dit jaar is dat iets minder", aldus Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd tegen Zulte Waregem.

Kwaliteit

Enkele dagen later kwam hij er tegen Shamrock Rovers op terug: "Ik begin stilaan opnieuw de kwaliteit te zien achterin. We stonden stevig."

"En toen we een paar cadeaus uitdeelden stond Nardi er ook nog. We beginnen er terug in te komen achterin en dat is een goede zaak."