Zinckernagel en Balikwisha smeren Club Brugge tweede nederlaag van het seizoen aan

Standard stuurt Club Brugge met een kater terug richting Jan Breydel. De Rouches versloegen de landskampioen met 2-0 na knappe doelpunten van Philip Zinckernagel en William Balikwisha.

Een bom- en sfeervol Sclessin ontving landskampioen Club Brugge. Standard was met drie overwinningen op rij bezig aan een sterk parcours, maar ook Club was dat met een vijftien op vijftien.

We kregen een openingskwartier te zien zonder al te veel kansen. Het balbezit was vooral voor Club maar kon door het goede blok van Standard geen kansen creëren. Bij de eerste tegenprik van de Rouches was het wel meteen raak. Balikwisha rondde een knappe aanval van Standard mooi af maar deed dit vanuit buitenspel. Club was gewaarschuwd en werd met momenten tot op de eigen helft gedrukt. Balikwisha was veruit de meest dreigende man bij de Luikenaars. Ook Dragus zorgde voor bibberende Brugse beentjes, de spits draaide zich knap weg in de zestien en schoot maar nipt voorlangs. Club dreigde nauwelijks, een wereldpas van Vanaken kwam net niet bij Olsen terecht die de uitgekomen Bodart op zijn pad vond.

De grootste kansen bleven echter voor de thuisploeg. Amallah mocht zomaar enkele meters maken en uithalen, maar zijn schot belandde aan de verkeerde kant van de paal. Op het halfuur kwam Standard dan toch verdiend op voorsprong. Zinckernagel besloot verschroeiend uit te halen en met succes. Hij knalde de bal heerlijk met zijn linkervoet tegen de touwen. 1-0 voor de Rouches. De Deen wou graag een tweede keer op het scorebord komen te staan, maar zijn schot werd geklemd door Mignolet. Club had het knap lastig tegen Standard terwijl de regen met bakken naar beneden kwam gevallen. Rusten geblazen met een verdiende Luikse voorsprong.

De tweede helft begon vol spanning. Nielsen schoot op doel en vond onderweg de arm Van Dussenne. Vergoote wees meteen naar de stip maar liet verder spelen na interventie van de VAR. Club werd slordiger, vooral in het verdedigen. Ook het uitvoetballen liep niet van een leien dakje. Zinckernagel kwam na iets meer dan een uur dan toch opnieuw op het scorebord terecht. Na slecht ingrijpen van Sylla kon de Deen uithalen met een hard overhoeks schot en Mignolet voor een tweede keer verschalken. 2-0 voor een sterk Standard.

Ook in het slotkwartier kwam Club Brugge er niet uit. Mignolet moest paraderen op een uithaal van invaller Davida om de schade niet te vergroten. Aan de overkant zorgde Olsen voor het eerste schot binnen de palen van Club, Bodart duwde de bal in hoekschop. In de vijf minuten extra tijd zorgde Balikwisha voor de doodsteek. De aanvaller staat moederziel alleen aan de tweede paal en kopt een knappe voorzet na dito actie in doel. Een rode kaart volgde na het uittrekken van zijn truitje maar dat deerde hem niet. Een knappe 3-0 zege van Standard, Club blijft met lege handen achter.