🎥 Benteke scoort zijn eerste doelpunt in de MLS

Christian Benteke heeft zijn eerste doelpunt in de MLS gescoord. Hij opende de score in het thuisduel tegen Miami, maar DC United verloor uiteindelijk met 2-3.

Een opsteker voor Benteke zelf, maar zijn ploeg blijft wel de hekkensluiter in de MLS-competitie, op zeven punten achterstand van Toronto.

Het doelpunt van Benteke mocht er wel zijn, je kan het in de beelden hieronder bekijken.

BENTEKE FINDS HIS FIRST FOR #DCU 💪@chrisbenteke || #VamosUnited pic.twitter.com/SrEegsf62f