Patrick Goots haalt straffe pion uit bij Westerlo: "Talent met nuchtere kop"

Westerlo blijft het bijzonder goed doen na de promotie naar de Jupiler Pro League.

Eén van de exponenten in dat verhaal is Maxim De Cuyper. “Net als tegen Anderlecht was hij ook in Charleroi alomtegenwoordig. Je moet het maar doen na een week vol media-aandacht. Hij werd zelfs een potentiële Rode Duivel genoemd”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Niet gemakkelijk om mee om te gaan, zo oordeelt Goots. “Ik heb in het verleden veel jongens in een gelijkaardige situatie naast hun schoenen zien lopen. Van zodra jonge talenten aan de oppervlakte komen, worden ze op een voetstuk geplaatst en krijgen ze een sponsorcontract voorgeschoteld.”

Dat lijkt bij De Cuyper echter helemaal niet het geval te zijn. “De Cuyper lijkt mij daarentegen iemand waar een nuchtere West-Vlaamse kop op staat. En als het echt nodig is, zal Jonas De Roeck er wel voor zorgen dat hij niet gaat zweven.”