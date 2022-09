Serge Gumienny bekeek strafschopsituaties van afgelopen weekend: "Zij werden er één onthouden"

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny bekijkt elke week de discutabele fases van de speeldag in de Jupiler Pro League.

Het duel tussen Cercle Brugge en KV Oostende toonde volgens Gumienny een bijzonder slechte wisselwerking tussen de scheidsrechter en de VAR.

“Eerst werd Lardot naar het scherm geroepen, maar hij besliste alsnog geen penalty te geven, nochtans gebeurde hier eerst een fout van de ene partij en volgde nadien een slag van de andere”, zei Gumienny in Het Belang van Limburg.

“Dan kan je toch niet doen alsof er niks aan de hand is? Later kreeg Cercle een penalty na een zuivere schwalbe en liet de VAR op zijn beurt begaan. Vreemd allemaal.”

Al werd er ook een strafschop niet gegeven. “Als er dit weekend één ploeg een strafschop onthouden werd, was dat OHL. In de slotfase werd Gonzalez foutief afgestopt. Dat coach Buijs van KVM naar de tribune verwezen werd, was helemaal terecht. Ik heb ooit voor minder trainers weggestuurd. Als je applaudisseert als de ref je al bestraft, tja, dan is dat respect ver zoek.”