Hoe zat het met interesse in Paul Onuachu? Club Brugge en Genk-speler spreken elkaar in alle talen tegen

Paul Onuachu voetbalt ook dit seizoen bij KRC Genk. Nochtans lijkt het al twee jaar de meest logische zaak dat hij zal vertrekken. Maar minstens even interessant? Was Club Brugge concreet of niet?

Het lijkt een welles-nietesspelletje. Vincent Mannaert beweert dat Club Brugge op heel enkel moment interesse heeft getoond in de aanvaller, terwijl Paul Onuachu het tegenovergestelde beweert. Op zich zullen we het nooit echt weten, maar het is wél interessant om de twee meningen nog eens naast elkaar te zetten.

Club Brugge was nooit geïnteresseerd in Paul Onuachu

De woorden van de algemeen manager van Club Brugge zijn héél duidelijk. “Onuachu is bij Club Brugge aangeboden door makelaars”, aldus Mannaert in MIDMIDPodcast enkele weken geleden. “Zo gaat het tegenwoordig. Maar we maakten meteen duidelijk dat er geen interesse was.”

Club Brugge was zéér geïnteresseerd in mij

“De interesse was concreet”, kunnen de woorden van de aanvaller in Het Laatste Nieuws niet meer tegensteld zijn. “Maar waarom zou ik KRC Genk verlaten voor Club Brugge? Dat is in mijn ogen een stap zijwaarts. Ook het bestuur was duidelijk dat een binnenlandse transfer geen optie is. We willen dit seizoen net de concurrentie aangaan in de titelstrijd.”