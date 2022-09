Zaakwaarnemer geeft meer details over aanbieding: "Als het om de centen had gegaan had Dries Mertens voor Juventus moeten kiezen"

Dries Mertens vertrok in het tussenseizoen bij SSC Napoli. De Rode Duivel draagt ondertussen het shirt van Galatasaray SK. Al trok Juventus FC met een héél mooie aanbieding aan de mouw van de aanvaller.

Juventus FC was namelijk bereid om vijf miljoen euro per seizoen te betalen om Dries Mertens naar Turijn te halen. “Het klopt dat de aanbieding van De Oude Dame héél interessant was”, bevestigt Stijn Francis in MIDMIDPodcast. “Als het om de centen had gegaan had Dries voor Juventus moeten kiezen.”

“Maar het was al vrij snel duidelijk dat Dries zelf vond dat hij zo’n transfer niet kon maken ten opzichte van SSC Napoli en de fans”, aldus de zaakwaarnemer van Ciro. “Al wil ik wel benadrukken dat Juventus er op een héél respectvolle manier mee omgegaan is. Ze hebben meteen begrip getoond voor de beslissing van Dries en laten weten dat het aanbod bleef gelden.”

Galatasaray SK is de beste keuze voor Dries Mertens als er geen club van de grootorde van Juventus FC meer komt

Uiteindelijk koos Mertens voor Galatasaray SK. “Die transfer was een lang proces. Het is logisch dat het niet de eerste keuze is in pakweg januari. Maar het is wél de beste keuze gebleken aangezien er geen club van de grootorde van Juventus meer met een aanbieding op de proppen kwam.”