Antwerp verliest van RKC Waalwijk ondanks een prima prestatie van Ortwin De Wolf

Antwerp speelde woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen het Nederlandse RKC Waalwijk. Het ideale moment om een aantal spelers met wat minder speelminuten de laatste weken de kans te geven.

Antwerp begon met De Wolf, Bataille (46’ Krasniqi), Almeida, Van Den Bosch (78’ Abderahmane), De Laet, Nainggolan, Avila, Gerkens (46’ Da Silva), Stengs (46’ Degallaix), Fischer (78’ Murataj) en Nsimba (46’ Van Hees). Na amper een paar minuten spelen ging de bal al op de stip na handspel van De Laet. Gelukkig voor Antwerp bracht De Wolf redding.

Na een assist van Nainggolan maakte Fisher het openingsdoelpunt en zette de thuisploeg op voorsprong. Na een kwartier spelen ging de bal weer op de stip voor RKC. De Wolf koos weer voor de goede hoek en bracht voor de tweede maal redding. Antwerp domineerde de eerste helft met kansen voor Nainggolan (tweemaal) en Fischer (tweemaal), maar toch was het RKC die gelijk maakte. Biereth kwam oog in oog te staan met De Wolf die zich deze maal wel gewonnen moest geven.

Antwerp voerde vier wissels door met de rust en RKC bleef met dezelfde elf spelen. De bezoekers kwamen dan ook beter uit de kleedkamer en na amper 7 minuten kwamen ze op voorsprong. Invaller Vanhees was nog tot tweemaal gevaarlijk en de doelman van RKC had de nodige moeite met een kopbal van Avila. De grootste kans voor Antwerp kwam er via Almeide die zijn schot via de doelman op de lat zag belanden. Tot slot was er nog Abderahmane die weer voor Antwerp de lat trof in plaats van het net.

Zo verloor Antwerp na een bewogen wedstrijd met 1-2 van RKC Waalwijk.