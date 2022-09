Emir van Qatar verzekert dat iedereen welkom is op WK "zonder discriminatie"

In een toespraak voor de Verenigde Naties verzekerde de emir dat er geen problemen zullen zijn met supporter op het WK.

Homoseksualiteit is illegaal in Qatar, maar de emir van Qatar verzekerde dat er geen probleem zal zijn tijdens het WK 2022 in zijn land.

Het Qatarese volk "zal hun deuren openen voor alle supporters, zonder discriminatie, zodat ze kunnen genieten van de wedstrijden en de buitengewone sfeer van het toernooi" , verklaarde de leider op de tribune van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. "Het Qatarese volk zal voetbalfans van over de hele wereld met open armen ontvangen" , zei hij ook.

De FIFA heeft van haar kant opnieuw bevestigd dat regenboogvlaggen, symbolen van de LGBTQI+-gemeenschap, rond de stadions worden toegestaan.