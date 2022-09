Ilias Sebaoui heeft interlandbreak hard nodig na afgesprongen transfer

Ilias Sebaoui van Beerschot werd op de slotdag van de zomermercato dan toch niet getransfereerd naar een club in de Jupiler Pro League.

AA Gent en KV Mechelen waren de mogelijke bestemmingen voor Sebaoui. Uiteindelijk bleef hij toch in Beerschot, waar hij zijn basisplaats ondertussen verloor.

“Daarom is het niet slecht dat ik er nu even tussenuit kan zijn”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Sebaoui trekt naar de beloften van Marokko die twee keer tegen Senegal oefenen.

“Met de Marokkaanse beloften kijken we nu uit naar de Africa Cup in 2023, die in Marokko wordt georganiseerd. De drie beste landen van dat toernooi plaatsen zich bovendien voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dat zijn mooie en concrete doelen.”

De zomer was bijzonder vreemd voor Sebaoui. “Mijn vader en mijn makelaar hebben veel druk van me weggehouden, maar ik was toch onrustiger dan anders. Na die afgeketste transfer heb ik redelijk snel de knop kunnen omdraaien. Ik weet dat ik beter kan dan wat ik dit seizoen heb laten zien. Ik zal dan ook hard blijven werken om mijn niveau van vorig seizoen terug te vinden. En met Beerschot willen we opnieuw naar 1A promoveren.”