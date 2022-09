Real Madrid-speler sluit ophefmakende transfer niét uit: "Mijn Barça-vrienden hebben allemaal al een bericht gestuurd"

FC Barcelona heeft Marco Asensio op de radar gezet als potentiële versterking. En minstens even opvallend: de 26-jarige flankaanvaller sluit de deur voor de ophefmakende transfer niet.

Marco Asensio zit bij Real Madrid in eenzelfde schuitje als Eden Hazard. De 29-voudig Spaans international behoort niet tot de vaste waarden van Carlo Ancelotti én is in juni transfervrij op te pikken.

“Ik heb nog niet nagedacht over een transfer naar FC Barcelona”, probeert Asensio zich te verstoppen in de Spaanse media. “Ik ben in juni einde contract. Het is dus logisch dat er veel interesse is.”

En toch is het duidelijk dat de flankaanvaller open staat voor een verhuis naar Catalonië. “Ik heb veel vrienden die supporteren voor Barça. Ze hebben me inmiddels allemaal een bericht gestuurd dat ik de stap moet zetten.”