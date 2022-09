Marc Wilmots komt nog eens terug op de uitschakeling tegen Wales op het EK2016: "Misschien had ik de wereld moeten kalmeren"

Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Wales. Bij 'La Tribune' op RTBF blikt Marc Wilmots terug op de verrassende uitschakeling op het EK2016.

"Het is een slechte herinnering voor iedereen. Maar ik heb genoeg helderheid om te weten dat we driekwart van onze verdediging hadden verloren, dus het was ingewikkeld. We zijn België. We hebben niet de bank van Frankrijk, die drie of vier spelers van hetzelfde niveau heeft op elke positie", zei Wilmots bij La Tribune.

"We hebben geprobeerd het beste er uit te halen. Ik heb er geen spijt van. Op een gegeven moment werden we helemaal gek. We waren er zeker van dat we zouden doorstoten. Misschien had ik de wereld moeten kalmeren na de 4-0 overwinning op Hongarije", vervolgde hij.

"Was België te zeker van zichzelf voordat het tegen Wales in de kwartfinales stond?", vraagt ā€‹ā€‹Stephan Strecker zich af? "We gingen erheen om te winnen. Maar we mogen niet vergeten dat België tussen 2002 en 2012 op geen enkel groot toernooi had gespeeld. Toen moesten we in 2016 Europees kampioen worden", besluit Marc Wilmots .