"Eén van de meest indrukwekkende debuutmatchen sinds 1990" - Debast is wel zelfkritisch na lof van bondscoach

Zeno Debast kreeg ietwat verrassend een basisplaats van Roberto Martinez. Dat heeft de bondscoach nog nooit gedaan met een speler die voor de eerste keer is opgeroepen. Achteraf was Martinez ook heel tevreden met zijn debuut. Debast zelf besefte dat hij een fout maakte bij de tegengoal.

Roberto Martinez loofde de verdediger. "Ok, bij de tegengoal had hij er beter moeten bij zitten. Dat is ook een leermoment. In het internationale voetbal komt die crossbal in de box en dan komt er heel wat kracht bij te kijken. Maar voor de rest was hij rustig aan de bal en goed in de opbouw. Het was één van de meest indrukwekkende debuutmatchen sinds 1990", aldus de bondscoach.

Debast bleef er rustig onder, zoals altijd. "Ik ben zeer blij met die eerste cap. In het begin was het wat overweldigend, maar ik ben beter in de match gekomen en het voelde goed aan. Ik heb er plezier aan beleefd. Het was wel aanpassen om de juiste oplossingen te vinden, maar Toby en Jan hebben me zoveel mogelijk gestuurd. Dat heeft me enorm geholpen."

Ik moest meer contact gemaakt hebben bij dat duel

Al wist hij ook dat hij beter had kunnen doen bij de goal van Kieffer Moore, de reus die boven hem uittorende. "Ik wist dat de bal ging komen, maar ik had meer contact moeten maken bij het begin van het duel. Dat is een werkpunt."

En nu het WK? Afgaande op de woorden van de bondscoach zit hij er wel heel dichtbij. "Het zou geweldig zijn moest ik erbij zijn. Ik ben de bondscoach heel dankbaar. Ik ga alles geven bij mijn club en voortdoen zoals ik bezig ben."