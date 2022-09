Igor de Camargo deed KV Mechelen voorstel: "Wacht nog op een antwoord"

Igor de Camargo zette een punt achter zijn actieve carrière als voetballer, maar zit vol ideeën voor de nabije toekomst.

De Camargo verliet op vijf augustus ons land en keerde terug naar het Braziliaanse Porto Feliz, het dorp waar hij opgroeide. Begin 2023 wil hij werk maken van zijn trainerscarrière.

“Mijn UEFA A-diploma heb ik al op zak. Nu wil ik ervaring opdoen door op verschillende plaatsen stage te lopen. Een trainersloopbaan beginnen is sowieso mijn hoofddoel, maar eerst nog wat zaken op orde brengen. Want het is niet gemakkelijk om van nul te herbeginnen”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Hij deed KV Mechelen naar eigen zeggen een voorstel. “Ik heb Mechelen voorgesteld om hier eens naar de jeugd te komen kijken. De werking en infrastructuur zijn hier van een iets andere orde dan op KV. Ik wacht nog op een antwoord, maar mijn deur staat altijd open.”