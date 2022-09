Burnley-legende: "Steven Defour is de meest getalenteerde speler die ik ooit heb gezien"

Sean Dyche was 10 jaar en 425 wedstrijden coach van Burnley en heeft veel spelers voorbij zien komen. En een van hen trok in het bijzonder zijn aandacht: Steven Defour.

Sean Dyche is een legende bij Burnley. De 51-jarige Engelse coach, die de Clarets tussen 2012 en 2022 425 wedstrijden coachte, heeft een hele resem spelers zien passeren. Hij werd uitgenodigd voor een gesprek door zijn ex-club, en daarin moest hij de meest getalenteerde speler noemen die hij in zijn periode bij Burnley had zien passeren. Steven Defour, was zijn antwoord, die er mee voor zorgde dat de Clarets naar de Premier League gingen.

"In een helaas vrij korte periode als gevolg van blessures was hij een geweldige speler. In zijn eerste seizoen in de Premier League had hij veel pech met zijn vele blessures. Hij echter zag dingen die alleen de beste spelers kunnen zien. Hij begreep de situatie heel goed. Hij is een pure klassespeler, van wie je kunt zeggen 'Wauw, wat een speler' als je hem ziet spelen."

De volledige reactie van Sean Dyche vindt u hieronder.