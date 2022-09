SK Beveren speelt dit weekend in de beker: "Niet in dezelfde val lopen dan de voorbije weken"

Naast voetbal in de Nations League is er dit weekend ook bekervoetbal. SK Beveren moet naar Wezet.

Voor SK Beveren start het bekeravontuur al dit weekend. Het moet spelen tegen USRL Visé uit eerste nationale. Dat staat na vijf speeldagen op een negende plaats met zeven punten. SK Beveren staat vijde in de Challenger Pro Leauge met negen punten uit zes wedstrijden.

Voor de trainer van SK Beveren, Wim De Decker is de beker belangrijk. Het doel voor hem is om de volgende ronde te bereiken en vertrouwen te tanken. Een goed bekeravontuur kan volgens hem ook kleur geven aan het seizoen, al is het van de tegenstand wel afhankelijk hoe ver zijn ploeg kan geraken.

"Al is dit natuurlijk de lastigste ronde. Wij hebben in deze ronde niet veel te winnen, alleen maar te verliezen. Als we winnen, is dat logisch. Als we verliezen, komt er veel kritiek. We mogen niet in dezelfde val lopen als de voorbije jaren", zegt De Decker aan Het Nieuwsblad.

Met de voorbije jaren doelt De Decker op de directe uitschakeling van SK Beveren in drie van de vijf afgelopen jaren. In 2017-2018 strandden ze in kwartfinales tegen Racing Genk na strafschoppen. Aftrap zondag om 16u.