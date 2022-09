🎥 Argentijnen dromen weer van wereldtitel nu Messi onverslaanbaar lijkt geworden in interlands: "Qatar kan een Messi-feest worden"

Lionel Messi heeft gisteren weer twee keer gescoord voor Argentiniƫ in de zege tegen Honduras. Vooral zijn tweede was eentje om in te lijsten. Argentiniƫ is nu 34 wedstrijden op rij ongeslagen en heeft Italiƫ (37) in zicht om het record te breken.

In de laatste 28 interlands was Messi erbij en daarin scoorde hij 21 keer en gaf 9 assists. Dat is al meer wat we van hemg ewend zijn. "Met hem op het veld is iedere wedstrijd een feestje. Hij heeft zich ontdaan van de rugzak die hij nooit had mogen dragen. Om ons te prikkelen. Hij leidt de nieuwe generatie en is niet de aanvoerder meer van Barcelona, maar van Argentinië. Een gelukkige jongen, die geniet van de bal. Iedere keer dat hij nu ons shirt draagt, lacht hij", aldus het Argentijnse Olé.

"Hij doet het allemaal voor ons. Het is de man die op het veld blijft om foto's te maken met spelers van Honduras. Ooit bespotten Argentijnen hem, zochten ze een weg om hem zijn menselijkheid af te nemen. Maar hij is een genie. Qatar kan een Messi-feest worden."