Boskamp heeft verklaring/insinuatie voor selectie Denayer: "Dat heb ik nog nergens gelezen"

Roberto Martinez selecteerde ietwat verrassend de voorlopig clubloze Jason Denayer. "Om hem de warmte van de nationale te laten voelen", aldus de bondscoach. Velen hebben daar echter weinig begrip voor.

Een international moet spelen bij zijn club. Dat vindt ook Johan Boskamp. “Ik las dat nog nergens, maar Denayer heeft toch dezelfde zaakwaarnemer als Roberto Martinez? Hoe heet die gozer? (Jesse De Preter, red.) Tja", laat hij in Het Nieuwsblad duidelijk merken dat er volgens hem meer speelt.

Boskamp had iemand anders opgeroepen. “Ik snap er helemaal niks van. Zelf ben ik gek van Zinho Vanheusden. Die speelde ook nog niet bij AZ, maar is ondertussen weer fit. Roep Zinho dan op, hé. Oké, Martinez heeft er nu Zeno Debast bijgehaald en kansen gegeven. Dat is al iets, want Debast wordt een topper. Maar het mag wat meer zijn.”